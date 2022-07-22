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عمر شويل - جدة شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444، تقدم الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة في المعاهد والكليات والمستشفيات العسكرية والتعرف غلى شروط التقدم والقبول في تلك الوظائف وسوف نتعرف عليها من خلال المقال.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تعتبر الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية أنها الجهة المسئولة عن تطوير الصحة العامة والرعاية الصحية في المملكة وتقديم كوادر ذات كفاءة وخبرة عالية والتدريب اللازم والمستمر لرفع الكفاءة والخبرات.

ماهي شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

يتم معرفة الشروط الواجب توافرها في الرجال المتقدمين وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم زواج المتقدم من زوجة أجنبية.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

نجاح المتقدم في اختبارات اللياقة البدنية.

المتقدم ذو سمعة حسنة وسلوك معتدل.

ليس على المتقدم أي أحكام جنائية.

لا يكون المتقدم موظفا في أحد الوظائف الحكومية.

شروط المؤهل التعليمية للحصول للتقديم.

خطوات التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

يتم التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

الضغط على مفتاح إنشاء سيرتك الذاتية.

ملئ جميع البيانات الخاصة بالتسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة من خلال البريد الإلكتروني لتأكيد عملية التسجيل.

تعبئة النموذج اللازم للتسجيل.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يمكن للمستخدم التقدم على الوظائف الشاغرة والمتاحة من خلال الموقع الرسمي.

الكليات والمعاهد الطبية بالمملكة العربية السعودية

يمكن معرفة المعاهد والمستشفيات للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية كما في التالي:

كلية الملك عبد العزيز آل سعود الحربية.

القوات المسلحة ومركز التأهيل في الطائف.

مستشفى القوات المسلحة في مدينة القصيم.

القوات المسلحة في مدينة نجران.

القوات المسلحة في مدينة جازان.

الأمير منصور العسكري في مدينة الطائف.

الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة.

قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في مدينة الجليل.

كلية الملك فهد بن عبد العزيز للقوات المسلحة في مدينة جدة.

القوات المسلحة في وادي الدواسر.

مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن.

مجمع الملك فهد الطبي العسكري في مدينة الظهران.

معهد تمريض مستشفى الملك سلمان في الشمال الغربي.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة 1444

يتم التواصل مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية من خلال الطرق التالية:

رقم الهاتف: (00966114976500).

رقم الفاكس: (00966114976500).

وبذلك نكون قد تعرفنا على شروط القبول في الخدمات الطبية للقوات المسلحة الرجال وكذلك خطوات وطريقة التقديم على الوظائف الشاغرة وأيضا كليات ومعاهد ومستشفيات القوات المسلحة وطرق التواصل مع الإدارة العامة لخدمات التمريض في المملكة العربية السعودية.