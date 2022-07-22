رابط استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2022 من موقع بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg ادبي وعلمي جميع المحافظات

رابط استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الذي تستعد منظومة الأزهر حالياً على تفعيله بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوى عدد كبير من المحافظات المصرية، حيث يتابع على غرار هذا الامر عدد كبير من الطلاب والطالبات اعلان مؤسسة الازهر رسمياً نتائج اتمام الثانوية الأزهرية على شكل ننقله ونوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2022

بدأت مراسم الاستعداد جراء اعلان رابط استخراج نتيجة الثانوية الازهرية 2022 في شعبتها الأدبية والعلمية، حيث أشارت بشكل مؤخرا عدد كبير من الأخبار التي تم ترويجها على ان اختبارات اتمام شهادة الثانوية الازهرية قد انتهت عمليات تصحيحها بالكامل على ان تباشر فى الوقت الحالي كافة الإدارات الازهرية عمليات الرصد والمراجعة لبدء عمليات التمهيد علي اعتماد نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2022 من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب معالي شيخ الأزهر، على ان تشير التقارير إلى ان نتائج اتمام الثانوية العامة الازهرية من المخطط على ان يبدأ عمليات اعلانها الرسمي فى نهاية الشهر الحالي او فى الاسبوع الاول من شهر أغسطس، بعدما انطلقت أعمال التصحيح ورصد الدرجات بداية من يوم 16 يوليو الماضي، على ان يتزايد على غرار هذا الامر حدة قلق وتوتر الطلاب والسادة أولياء الأمور حيال تلك النتائج التي سنتابع الان خطوات وطرق الحصول عليها اونلاين فور ان يتم الاعلان عنها

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022

من المخطط ان يتم الاعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية أمام نحو 139 ألف طالب وطالبة فى القسمين الأدبي والعلمي عبر موقع بوابة الازهر الشريف على ان تأتي خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل جاء على النحو التالي:-