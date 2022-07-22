أكثر السيارات مبيعا في السعودية 2022 – 1444 ، بحسب ما ذكره معهد أبحاث سوق السيارات لعام 2022م هو ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال مقالنا هذا لكل من يريد التعرف على أنواع السيارات الأكثر مبيعا بالمملكة العربية السعودية، حيث يعرف السعوديين بحبهم للسيارات ويقبلون على شراء الأنواع الجديدة كل عام، ولكن يوجد بعض الأنواع التي تلقى إقبال كبير عن غيرها من الأنواع الأخرى.

أكثر السيارات مبيعا في السعودية

من أكثر أنواع السيارات مبيعا في المملكة العربية السعودية وصل إلى عشرة 10 أنواع تصدرت قائمة المبيعات بالسوق السعودي حسب ما يتم تداوله سوف ننقل اليوم قائمة أفض سيارات تم بيعها خلال عام 2022م الجاري التي حصلت على إقبال غير معتاد عن غيرها، اللذين يتمثلون في التالي:

سيارة هيونداي النترا: وفي السوق السعودي للسيارات احتلت المركز الثاني سيارات هيونداي النترا لتميزها في إمكانياتها ووصل عدد السيارات الجديدة المباعة منها إلى 36,2 سيارة في عام 2022.

وفي السوق السعودي للسيارات احتلت المركز الثاني سيارات هيونداي النترا لتميزها في إمكانياتها ووصل عدد السيارات الجديدة المباعة منها إلى 36,2 سيارة في عام 2022. مازدا 6: وقد تصدرت سيارات مازدا 6 قائمة المبيعات بالسوق السعودي وحصلت على المركز الثامن ووصل عدد إجمالي عدد السيارات المباعة منها إلى 16,8 ألف سيارة خلال عام 2022.

وقد تصدرت سيارات مازدا 6 قائمة المبيعات بالسوق السعودي وحصلت على المركز الثامن ووصل عدد إجمالي عدد السيارات المباعة منها إلى 16,8 ألف سيارة خلال عام 2022. سيارة هيونداي أكسنت: من أفضل أنواع السيارات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز الأول في بيع السيارات مبيعا بالمملكة وذلك لكثرة الإمكانيات الحديثة فيها ووصل عدد السيارات التي تم بيعها إلى 40,8 ألف سيارة.

من أفضل أنواع السيارات الجديدة بالمملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز الأول في بيع السيارات مبيعا بالمملكة وذلك لكثرة الإمكانيات الحديثة فيها ووصل عدد السيارات التي تم بيعها إلى 40,8 ألف سيارة. تويوتا ياريس سيدان: وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات تويوتا ياريس سيدان المركز الخامس 5 والتي وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 22,2 ألف سيارة وذلك في عام 2022م.

وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات تويوتا ياريس سيدان المركز الخامس 5 والتي وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 22,2 ألف سيارة وذلك في عام 2022م. نيسان صني: وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات نيسان صني المركز السابع 7 والتي وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 19,3 ألف سيارة وذلك خلال عام 2022م.

وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات نيسان صني المركز السابع 7 والتي وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 19,3 ألف سيارة وذلك خلال عام 2022م. سيارة تويوتا هايلكس: وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات تويوتا هايلكس المركز الرابع وذلك لدقة صناعتها ووصل عدد السيارات الجديدة المباعة منها إلى أربعة وعشرون 24 ألف سيارة وذلك حتى عام 2022م.

وفي السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات تويوتا هايلكس المركز الرابع وذلك لدقة صناعتها ووصل عدد السيارات الجديدة المباعة منها إلى أربعة وعشرون 24 ألف سيارة وذلك حتى عام 2022م. هيونداي سوناتا: بعد أن احتلت سيارات هيونداي سوناتا المركز الأول والثاني تراجع عدد المبيعات في السوق السعودي ونزلت إلى المركز السادس وقد بلغ عدد المبيعات بالسوق السعودي منها إلى 21,4 ألف سيارة وذلك في سنة 2022م.

بعد أن احتلت سيارات هيونداي سوناتا المركز الأول والثاني تراجع عدد المبيعات في السوق السعودي ونزلت إلى المركز السادس وقد بلغ عدد المبيعات بالسوق السعودي منها إلى 21,4 ألف سيارة وذلك في سنة 2022م. سيارات مازدا CX9: وقد دخلت سيارات مازدا CX 9 في المنافسة على بيع السيارات في السوق السعودي حيث وصلت إلى المركز العاشر 10 وقد وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 15,8 ألف سيارة وذلك في عام 2022م.

وقد دخلت سيارات مازدا CX 9 في المنافسة على بيع السيارات في السوق السعودي حيث وصلت إلى المركز العاشر 10 وقد وصل عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 15,8 ألف سيارة وذلك في عام 2022م. سيارات كورولا: بينما حصلت سيارات تويوتا كورولا على المركز التاسع 9 وبلغ عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 16,6 ألف سيارة.

بينما حصلت سيارات تويوتا كورولا على المركز التاسع 9 وبلغ عدد السيارات المباعة منها بالسوق السعودي إلى 16,6 ألف سيارة. سيارات تويوتا هايلكس: في السوق السعودي للسيارات احتلت سيارات تويوتا هايلكس المركز الرابع في سوق السيارات مبيعاً لصناعتها الفائقة وإمكانياتها العالية وقد وصل عدد السيارات المباعة منها إلى أربعة وعشرون 24 ألف سيارة وذلك في عام 2022م.

الجدير بالذكر أنه في المملكة العربية السعودية وصل عدد جميع أنواع السيارات المباعة بها إلى 189 في عام 2022 ومن المعروف بأن المملكة العربية السعودية يوجد بها أكبر أسواق للسيارات في العالم العربي أجمع.

وبذلك نكون من خلال مقالنا هذا قدمنا لكم جميع أنواع السيارات الأكثر مبيعا بالمملكة العربية السعودية لكل من يريد التعرف على أنواع السيارات في السوق السعودي للسيارات والاستفادة من التي ذكرناها اليوم.