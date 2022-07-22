نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية والمميز والسجل 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية بطريقة إلكترونية من أجل مساعدة المواطن على معرفة مقدار الزكاة في السلع في إطار اهتمامها بالإعتماد على استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدماتها إلى المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أطلقت هيئة الزكاة والدخل عام 1936م بهدف جمع الزكاة والدخل والضرائب من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين وإرسالها إلى مؤسسة النقد العربي لإيصالها إلى الأفراد المحتاجين، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم المميز كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية، فإلى نص المقال.
استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية
أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إمكانية الإستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بإستخدام رقم الهوية عبر خطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي:
- أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والدخل على الإنترنت.
- ثانياً قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة الإستعلام عن معاملة.
- ثالثاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- رابعاً انقر على “إرسال” لتعرف كافة المستحقات.
وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة لإجراء هذا الإستعلام
الزكاة والدخل برقم المميز
ونوضح لكم الآن طريقة أخرى للإستعلام عن مستحقاتك بإسخدام رقم المميز، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:
- أولاً ادخل إلى موقع هيئة الزكاة والدخل الإلكتروني.
- ثانياً انقر على الخدمات الإلكترونية واختر منها الإستعلام عن المبلغ المستحق.
- ثالثاً قم بتحديد تقديم الإقرار ونوعه.
- رابعاً ادخل كافة البيانات المطلوبة منك ثم اضغط إرسال.
- وأخيراً ستصلك رسالة نصية بها قيمة مستحقاتك.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن كتبنا لكم كل ما لدينا حول هذا الموضوع الهام، ويُمكنكم الإستفسار والسؤال عن أي شىء متعلق بالمقال عبر التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك سؤالك بالأسفل وسنجيب عليكم فوراً
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