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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور التعليمي حيث يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في نظام نور التعليمي للصف الأول الابتدائي 1444ه برقم الهوية الوطنية للطلاب الجدد وهو نظام أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية.

نظام نور التعليمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي وذلك لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني والتحول الرقمي في التعليم لرؤية المملكة 2030 حيث يعمل نظام نور على الربط بين جميع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور ومعرفة نتيجة الطالب والاختبارات بشكل صحيح ودقيق.

طريقة تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور التعليمي 1444

يمكن التسجيل في نظام نور التعليمي لطلاب الصف الأول الابتدائي من خلال الطريقة التالية:

الدخول على نظام نور التعليمي.

الذهاب إلى حساب نظام نور الخاص.

النقر على قائمة تسجيل أبناء.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة وظيفة ولي أمر الطالب.

كتابة صلة القرابة.

كتابة بيانات الطالب المتقدم.

ملئ وتعبئة البيانات الخاصة بالمدرسة.

ثم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على (تأكيد الطلب).

طريقة تسجيل طلاب الروضة في نظام نور التعليمي 1444

يمكن تسجيل طلاب الروضة في نظام نور التعليمي وذلك من خلال الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور للمستخدم.

الضغط على (طلبات التسجيل).

ثم النقر على (تسجيل طالب جديد).

الذهاب إلى صفحة بيانات التسجيل في الروضة.

كتابة البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية الوطنية لولي الأمر / صلة القرابة / تاريخ ميلاد الطالب المتقدم).

ثم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم كتابة المدرسة المراد الدخول فيها.

التأكيد على صحة جميع البيانات.

الضغط على مفتاح (تقديم الطلب).

طريقة تسجيل أولياء الأمور في نظام نور التعليمي 1444

لكي يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في نظام نور التعليمي يجب إتباع التالي:

الذهاب إلى بوابة نظام نور التعليمية.

الدخول على رابط تسجيل ولي أمر جديد.

كتابة بيانات ولي الأمر مثل ( رقم الهوية الوطنية / اسم المستخدم ).

الضغط على مفتاح (التالي).

كتابة رقم الهوية الوطنية للطالب.

كتابة رقم الإقامة للوافدين.

كتابة صلة القرابة للطالب المتقدم.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب بشكل صحيح ودقيق.

ثم النقر على تحقيق.

الضغط على مفتاح (حفظ).

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1444

يمكن تسجيل الدخول على نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.

كتابة اسم المستخدم في مكانه.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

النقر على مفتاح (تسجيل الدخول).

سوف يتم عرض الصفحة الخاصة بالطالب.

التسجيل في نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط اللازمة لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور التعليمي ومنها كما في التالي:

رياض الأطفال: أن يكون سن الطالب أكبر من 3 سنوات.

الصف الأول الابتدائي: أن يكون عمر الطالب أكبر من 6 سنوات عند التسجيل.

الصف الأول المبكر: أن يكون عمر الطالب أكبر من 6 سنوات ولا يكون أقل من 6 شهور عند بداية العام الدراسي.

وبذلك نكون تعرفنا على رابط تسجيل نظام نور التعليمي للصف الأول الابتدائي وطريقة تسجيل طلاب الروضة في نظام نور التعليمي وكذلك تسجيل أولياء الأمور في نظام نور التعليمي ونظام نور.