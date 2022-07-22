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طريقة عمل كانيلوني الكوسة بالبشاميل الشهيرة في جميع أنحاء الدول دائما يبرعن الطباخين في عملها و أعداد الكثر من أصنافها وهي من الوجبات المفضلة لدى أفراد الأسرة سواء عند الأطفال أو الكبار ومن اشهر وصفاتها الكوسا بالبشاميل جربي معنى سيدتي طريقة تحضير وصفات البشاميل الرائعة والمتميزة مع موقع ثقفني بخطوات ولا أسهل منها وقدمي وصفتك ساخنه. طريقة عمل كانيلوني الكوسة بالبشاميل مكونات… كوسه شرائح رفيعة.

وزن نصف كيلو لحمة حمراء مفرومة.

حبة بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

شرائح مشروم.

2 فص ثوم.

ملح وفلفل.

معلقة صغيرة بابريكا.

معلقة كبيرة صلصة. مكونات البشاميل: ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

عدد 3 أكواب لبن.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل.

مكعب جبنه كيري.

رشه جوزه الطيب.

ماء ساخن. لتزيين الوجه: مونزاريلا. طريقة تحضير كانيلوني الكوسه بالبشاميل كانيلوني الكوسا بالبشاميل من الوصفات الشهية في مجال الطبخ ولها طعم لذيذ بالإضافة إلى فوائدها الكبيرة ويتم تجهيزها بالطريقة الأتية: نحضر طاسة وعندما تسخن ننزل باللحمة المفرومة ونقلب وعندما يتغير لونها نضيف إليها البصل والبابريكا.

ونشوح كل المكونات إلى أن تستوي اللحمة والخضار وفي النهاية ننزل بالصلصة ونقلب ونرفع المكونات من على النار. طريقة تحضير البشاميل: نحضر وعاء ونضع فيه السمنة ثم يرفع النار عندما تذوب والسمنة وتسخن نضيف إليها الدقيق ونقلب أول ما يبدأ يستوي و يصبح لونه ذهبي. ننزل باللبن والماء ومكعب المرقة أو من الممكن الشوربه والملح والفلفل وجوزة الطيب والجبنه الكريمي مع التقليب السريع حتى الآن تتكون تكتلات. عن طريق ماكينة الشيبس أو قطعت البطاطس أو المقورة. نقطع الكوسا إلى شرائح رفيعة ثم نحضر قالب مدهون بمادة دهنية مثل الزيت. ثم نضع القليل من البشاميل في القاع ثم نرص اربع أو خمس طبقات بجانب بعض من قطع الكوسا وعليها الحشوة ثم تلف مثل الكانيلوني. وترص في الطاجن ثم نصب عليها البشاميل على كل واحدة من الكوسه أو الكالوني. وعلى الوجه نرش الموزاريلا ثم ندخلها الفرن الساخن في السابق على درجة حرارة 200 لحين أن تأخذ اللون الذهبي الأحمر. عمر شويل - جدة طريقة عمل كانيلوني الكوسة بالبشاميل في المنزل - ثقفني

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