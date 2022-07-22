مساعدة مالية تصل ل 20 ألف كل المواطنين احصل عليها بهذه الشروط البسيطة

مساعدة مالية من مؤسسة زايد تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية في الإمارات العربية المتحدة من أهم الأمور التي يريد المواطنين الذي يعانون من مشاكل مادية معرفتها، حيث تعد هذه المؤسسة ضمن أهم المؤسسات التي تخدم العمل الخيري وتقدم للمواطنين في الإمارات دعم مادي واجتماعي والأشخاص خارج البلاد أيضاً، والجدير بالذكر أن الدعم المقدم من المؤسسة لا يقتصر فقط على وقت محدد من العام بل دعم قائم طوال العام.

مساعدة مالية تصل ل 30 ألف من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية طلب مساعدة

مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

من المعروف عن مؤسسة زايد الخيرية أنها قائمة على تقديم الخدمات الإنسانية ومساعدات للفقراء والمحتاجين في المنطقة العربية وليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، وهذا لأنها تقدم كافة المساعدات والاعمال الخيرية في كثير من البلاد العربية حول العالم، وأهم ما في الأمر أن المؤسسة ترفض طلبات المواطنين للحصول على مساعدات مالية من قبل الأفراد إذا ما قاموا بتقديم ما يثبت أن حالتهم الطبية طارئة، أو يعانوا من أي أشكال الإعاقة.

طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية بسهولة

استطاعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية أن تقدم عدد كبير من المساعدات والأعمال الإنسانية بهدف دعم جميع المحتاجين ودعم المؤسسات المختلفة الموجودة في الدولة وتطويرها أيضاً، مثل: مؤسسات التعليم، مؤسسات الصحة، ومن ضمن أهداف المؤسسة أيضاً أنها تسعى لتحسين وضع الفرد الاقتصادي، ويمكن تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية كما يلي: