الآن استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة برقم الجلوس 2022

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عمر شويل - جدة استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة برقم الجلوس 2022، التي أعلنت منذ دقائق قليلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، بعد أن تمكنت الوزارة من تكثيف الوقت والجهد لإنهاء ومواجهة تصحيح نماذج الامتحانات الخاصة بالصف الثامن للعام الدراسي 2022/2021، لذا نوضح إليكم عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني ثقفني، طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022.

استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة برقم الجلوس

بينت نتيجة امتحانات الأساس ولاية الجزيرة عدم رصد أي حالات غش أثناء المراقبة في الامتحانات التي مضت في الشهر قبل الماضي، لذا بدأت الوزارة في تجهيز نتائج شهادة الأساس 2022، في إطار جهود الوزارة في توفير الوقت والجهد على الطلاب والطالبات في استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة، وضعت الوزارة رابط نتيجة شهادة ولاية الجزيرة 2022، والذي من خلاله يتمكن الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج النهائية بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى الانتظار للذهاب إلى المدارس.



رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022

ارتفع محرك البحث منذ ظهيرة هذا اليوم في جميع الولايات السودانية حول نتيجة شهادة الأساس 2022 برقم الجلوس، بعدما علم الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ظهور النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم، بعدما ظلت الإشاعات تتداول بتأخير النتيجة لمرة أخري إلى الأسبوع المقبل، لكن كذبت الوزارة كل ما تم تداوله وتم رفع نتيجة الأساس 2022 اليوم في موعدها المحدد من قبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة

يتمكن أبناء الصف الثامن اليوم استخراج نتائج الثامن بعدة نقاط غاية في البساطة وذلك كالتالي:

الذهاب إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية. قم أخي الطالب أختي الطالبة بتسجيل رقم الجلوس في المكان المخصص له. تحقق من الرمز المرئي. اضغط هنا فوق الاستعلام عن النتيجة. انتظر بعض الثواني حتي يتم الانتهاء من تحميل النتيجة. 10

موعد نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم البحث عن نتائج شهادة التاسيس لجميع ولايات السودان، والتي تضمن كل من التالي (الخرطوم، دولة الجزيرة، ولاية نهر النيل، ولاية النيل الأزرق، النيل الأبيض، ولاية البحر الأحمر، ولاية غرب كردفان، ولاية جنوب كردفان، ولاية جنوب دارفور، ولاية سنار، ولاية كسلا) حيث يتم عرض النتائج عبر رابط نتائج الثامن ولاية الخرطوم.

يبدأ الإعلان الرسمي لنتيجة شهادة الأساس الخرطوم يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا عبر الرابط الرسمي الذي تم تخصيصه لرفع نتائج شهادة الأساس في السودان moe.gov.sd، يتم الاستعلام بواسطة رقم الجلوس والتحقق من الرمز المرئي الموجود وهو عبارة عن مسألة رياضية بسيطة.

في حالة عدم القدرة من استخراج النتائج النهائية عليك بكتابة رقم جلوسك في التعليقات أسفل هذا المقال استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة برقم الجلوس.