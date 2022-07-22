العالم اليوم - البيت الأبيض يكشف حالة بايدن وأعراض "كوفيد 19"

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يكشف حالة بايدن وأعراض "كوفيد 19" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 06:21 مساءً - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد ليوم عمل مزدحم، على الرغم من استمرار معاناته من أعراض طفيفة لكوفيد-19، وذلك بعد يوم واحد من ثبوت إصابته بالفيروس في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.

وقال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) إن بايدن "بخير" وفي تحسن.

وأظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأميركي ونشره البيت الأبيض الجمعة، أن بايدن يتحمل العلاج جيدا وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.

وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأوكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".

وتأكدت إصابة بايدن بكوفيد-19 الخميس عندما قال البيت الأبيض إنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وسعى البيت الأبيض إلى نقل الانطباع بأن العمل يسير كالمعتاد، الجمعة، عبر نشر صورة أخرى لبايدن يوقع تشريعا في اليوم السابق وهو يضع كمامة سوداء.

ومن المقرر أن يعقد بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت مع مساعديه الجمعة، ومن بينهم مسؤولين اقتصاديين وتشريعيين ومعنيين بالأمن القومي، حسبما أفاد جدول أعماله الصادر عن البيت الأبيض.

وقال جها بشكل منفصل لشبكة إم.إس.إن.بي.سي "سنحاول حمله على الحصول على قسط من الراحة، لكنني أعلم أنه يريد أن يكون يوما حافلا.. سنرى ما يمكننا المساومة عليه فيما يتعلق بالتأكد من حصوله على قدر من الراحة على الأقل، لكن أمامه يوما مزدحما للغاية".

وأوضح كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض الخميس أن بايدن بدأ يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع في وقت متأخر من الأربعاء وأنه بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين، في مقطع فيديو نُشر في حسابه على تويتر إنه "بخير". وقال أيضا في المقطع الذي بلغت مدته 21 ثانية إنه "ينجز الكثير من العمل" وسيواصل أداء مهامه.

وقال جها إنه لم يتضح حتى الآن من أين التقط بايدن، الذي عاد في الآونة الأخيرة من جولة في الشرق الأوسط، فيروس كورونا.

وأبلغ سي.إن.إن بأنه ليس لديه دراية بأي إصابة بين من كانوا مقربين من بايدن في الفترة الأخيرة لكن البيت الأبيض سيستمر فيتعقب المخالطين.