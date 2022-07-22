العالم اليوم - روسيا تتعهد بعدم استغلال إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 06:21 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن موسكو لن "تستغل" إزالة الألغام وفتح الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الحيوية.

وذكر شويغو لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الحكومية: "الظروف متوافرة لتنفيذ الاتفاق حول الحبوب في الأيام المقبلة".

وأضاف: "روسيا أخذت على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها بوضوح في هذه الوثيقة"، مشددا على أن موسكو "لن تستغل حقيقة أن الموانئ سيتم تطهيرها وفتحها. لقد تعهدنا بذلك".

ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

ووقع وزيران من البلدين الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح خلال المراسم.

وتعد كييف وموسكو من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم. وقد شهدت صادرات الحبوب تراجعا كبيرا مباشرة بعد بدء الحرب بين الدولتين.

وتسبب توقف صادرات الحبوب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ومن شأن اتفاق اليوم أن يخفف أزمة الغذاء العالمية.