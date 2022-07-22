نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول من موقع وزارة التربية والتعليم http://epedu.gov.iq عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الاعتراضات بشكل رسمي ليكون أمام الطلاب لتقديم طلب اعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث ظهرت بشكل رسمي منذ الخميس الماضي، ويتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية تقديم طلب اعتراض على هذه النتائج.

تقديم اعتراضات على نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

مؤخرا فتحت وزارة التربية في العراق فرصة تقديم اعتراضات على نتائج الجولة الأولى من امتحان المتوسط الثالث في عام 2022 قبل بدء الدورتين الثانية والأخيرة من امتحان المتوسط الثالث، والذي يستمر حتى شهر أغسطس 2022.

وسيدا تقديم هذه الاعتراضات في اليوم المقابل، وفي جميع المحافظات العراقية ستفتح وزارة التربية والتعليم في العراق موقعها الإلكتروني ابتداء من هذا اليوم لتسجيل طلبات اعتراض الطلاب في الصباح، بشرط أن رسوم تسجيل استمارة الاعتراض 3 الآلاف دينار.

رابط تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول

يمكنك الآن استخدام موقع وزارة التربية والتعليم في العراق لتقديم طلب اعتراض لصفوف الدورة الأولى من الصف الثالث المتوسط، وتتم الخطوات كالتالي:

افتح الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر الأيقونة لتقديم اعتراض.

وابدأ في كتابة اسمك الكامل في الخانة المختصة لها.

وقم بتسجيل رقم امتحانك في الخانة الخاصة بها.

وحدد المادة الذي سيتم تقديم طلب الاعتراض من أجلها.

وحدد المقاطعة التي تنتمي إليها.

انقر فوق أيقونة التقديم، بشرط استلام طلبك ومراجعته، ونشر نتائج اعتراض الصف الثالث المتوسط إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، في غضون عدة أيام من الانتهاء من طلب المراجعة إلى تقديم الاعتراضات لنتائج الدور الأول للمستوى المتوسط الثالث في جميع المحافظات

وفي ختام المقال نشير إلى أنه فتح باب تقديم الاعتراض على أحد المواد منذ يوم 17/7/2022، حيث يمكن تقديم الطلب بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك برسوم 3000 دينار عراقي فقط، ويمكن تقديم الطلب من كافة محافظات العراق، منها، محافظة البصرة، ديالي، كركوك، ميسان، النجف، كربلاء، وغيرها.