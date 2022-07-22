رابط moe.gov.sd للحصول على نتائج شهادة الاساس 2022 السودان من موقع وزارة التربية والتعليم السودانية كل الولايات

رابط الحصول على نتائج شهادة الاساس 2022 السودان الذي يرغب عشرات الالاف من الطلاب الوصول إليه بعد التأكيد على ان النتائج سيتم تفعيل امكانية الحصول عليها بعدما انتهي نحو 237 ألف طالب وطالبة من اتمام كل الاختبارات التي عقدت عليهم فى شهادة الصف الثامن فى السودان، لذا ومن خلال السطور التالية الان نعرض امام حضراتكم خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الحصول على نتائج شهادة الاساس 2022 السودان

عقدت بشكل مؤخرا وزارة التربية والتعليم السودانية اختبارات شهادة التعليم الأساسي بداية من يوم 22 مايو الماضي على ان ينتهي نحو 237 ألف طالب وطالبة فى جميع المراكز السودانية من اتمام تلك الاختبارات حيث قد تم توزيع جميع الطلاب على نحو 1221 مركزاً فى ولاية الخرطوم ومختلف المراكز السودانية، على ان تبدأ على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كافة المراكز الموجودة على مستوى السودان ليصبح من المقرر على ان تباشر وزارة التربية والتعليم السودانية عمليات إعلان نتائج الطلاب بمنتهي الاحترازية وذلك تعاملاً مع ازمة فيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر على ان يتم البدء فى إعلان نتائج الطلاب عبر المواقع التعليمية الرسمية وذلك على مستوى كل الولايات السوداني بشكل تدريجي وذلك بموجب التصريحات الرسمية الخارجة من وزارة التربية والتعليم السودانية على شكل ننقله الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة الاساس 2022 السودان

نعمل الآن على نقل وعرض خطوات وطرق اجراء الاستعلام الصحيح عن نتائج شهادة الاساس السودان فى كل الولايات السودانية حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية واتباع الخطوات التالية:-