نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسب الموزونة للجامعات 1443 – 1444 القبول هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة النسب الموزونة للجامعات 1443 حيث تحرص كل جامعة من الجامعات في المملكة العربية السعودية على تحديد شروط القبول والتقديم في البرامج الأكاديمية الخاصة بها، ومن أهمها النسبة الموزونة لقبول الطلاب في المجالات الجامعية، والتي تختلف سواء العلمي أو الأدبي، لذا فقد يبحث العديد من الطلاب السعوديين عن طريقة حساب النسبة الموزونة للقبول في الجامعات 1444 من أجل البدء في التسجيل.

النسب الموزونة للجامعات 1443

من الجدير بالذكر أن لكل جامعة أسلوب مختلف في حساب النسبة الموزونة، والتي تعتمد على المعدل التراكمي في الثانوية العامة بجانب درجة اختبار القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيلي أيضًا، كما يتم تحديد نسب القبول في الجامعات السعودية بوجه عام، عن طريق حساب الثلاثية كالآتي:

الكليات الأدبية والإنسانية: نسبة ٥٠٪ هي الوزن النسبي من المعدل التراكمي الخاصة بشهادة الثانوية العامة. نسبة ٢٥٪ تمثل الوزن النسبي من معدل اختبار القدرات. أما نسبة ٢٥٪ تكون الوزن النسبي من معدل الاختبار التحصيلي.

الكليات الصحية والعلمية: الوزن النسبي من المعدل التراكمي العام لشهادة الثانوية العامة، تمثل نسبة ٣٠٪. أما بالنسبة للوزن النسبي من معدل اختبار القدرات العامة فتكون ٣٠٪. بينما الوزن النسبي من معدل الاختبار التحصيلي تكون ٤٠٪.



مثال عملي على حساب النسبة الموزونة للقبول في الجامعات السعودية ١٤٤٤

يمكن حساب النسبة الموزونة للاطلاع على القبول في الجامعات كالآتي: فإذا كانت درجات الطالب هكذا:

حصل الطالب في الثانوية العامة على معدل ٨٧٪.

كما أنه نجح في اختبار القدرات العامة بنسبة ٩١٪.

بالإضافة إلى اجتيازه في اختبار التحصيلي بنسبة ٨٩٪.

النسبة الموزونة = النسبة التراكمية للثانوية العامة × ٠.٣٠ + درجة القدرات العامة × ٠.٣٠ + درجة الاختبار التحصيلي × ٠.٤٠.

إذن فإن النسبة الموزونة لقبول هذا الطالب يكون: ( ٨٧ × ٠.٣٠ + ٩١ × ٠.٣٠ + ٨٩ × ٠.٤٠) = ٨٩.٠.

النسبة الموزونة للقبول في جامعة الملك سعود ١٤٤٤

أقرت جامعة الملك سعود ما هي النسبة الموزونة لقبول الطلاب في البرامج الأكاديمية الخاصة بها، بحسب الآتي: