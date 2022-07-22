direct link استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 وتقديم الاعتراضات epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحانى

استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 وتقديم الاعتراضات فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن بيان خلال الساعات الأخيرة يتضمن التفاصيل الكاملة عن إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المدارس بكافة المحافظات العراقية، وذلك بالتزامن مع عمليات البحث المتعددة التي يتم طرحها من قبل الطلاب وأولياء الأمور بشكل عام في هذه الساعات في مختلف المدن في العراق، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول خلال الأيام الأخيرة بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الوزارة بشكلٍ موحد، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 جميع المحافظات العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 جميع المحافظات

ومن خلال البيان الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد أعلنت الوزارة أنه تم العمل على طرح نتائج الطلاب، بعدما يتم انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب، وقد بدأت أعمال رصد الدرجات والنتائج التي تتعلق بالطلاب بشكل عام خلال الساعات الأخيرة في إطار التمهيد لكي يتم إعلان نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، وبناء على نسب النجاح وتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب فقد جاءت النسب على نحو مرتفع هذا العام، كما أكدت الوزارة أنه سوف يتم طرح كافة النتائج كذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص للحصول على نتائج الطلاب link تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول من موقع وزارة التربية والتعليم http://epedu.gov.iq عموم المحافظات.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 وتقديم الاعتراضات

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم لكي يتم الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية، من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.