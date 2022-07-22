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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز 1444 ، من الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية هي ما الشروط الخاصة بالتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز حتى يقومون بالالتحاق بها، حيث تعتبر من أهم اعرق الجامعات التي تتواجد في السعودية ويرغب عدد كبير الانضمام إليها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف اكثر على شروط الجامعة.

التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز 1444

تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بالإعلان عن موعد التسجيل والقبول فيها للطلبة والطالبات الجدد الذين يريدون الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد 1444، وتعد هذه الجامعة هي الجهة المسؤولة بالإجابة على هذا السؤال الذي ينتظر الإجابة عليه جميع الطلاب المستجدين الذين سوف يقومون بتسجيل أسماءهم بها وأيضاً الذين يريدون تحويل أوراقهم إليها ويوجد أيضا لكل من يريد التسجيل فيها للحصول على الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

كما ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات السعوديين وغير السعوديين الذين يرغبون في التسجيل للالتحاق في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية موعد انطلاق عملية التسجيل فيها للعام الدراسي الجديد 1444 وقد قامت الجامعة بالإعلان عن هذا الموعد وتحديده، وقد يوافق بدء التسجيل فيها يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر 19 من شهر يوليو لعام 2022م الموافق اليوم العشرون 20 من شهر ذي الحجة لعام 1443 وقد تم تحديد آخر موعد للتقديم وانتهاءه في يوم الإثنين الموافق واحد 1 من شهر أغسطس لعام 2022 الجاري الموافق الثالث من شهر محرم لعام 1444 هجريه.

شروط التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز

قامت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية بوضع بعض الشروط على كل من يريد الالتحاق والتسجيل فيها أن يقوم بتوفير كافة هذه الشروط حتى يتمكن من الالتحاق بها ولا يتم استبعاد (عدم قبول) أي من المتقدمين بطلبات الالتحاق بها وذلك دون أي تعقيدات، وتتمثل شروط التقديم بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية في:

لابد أن يكون الطالب/ الطالبة حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية للتسجيل فب جامعة الملك عبدالعزيز.

على كل طلاب المسار الإداري والإنساني اجتياز اختبار القدرات.

يجب أن تكون شهادات اختبار تحصلي والقدرات سارية المفعول والذي يقرر ذلك هي الجهات المعنية بذلك (المركز الوطني للقياس).

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على الجنسية السعودية.

في حالة إذا كان لم يكن حاصل على الجنسية السعودية لابد أن يكون من أم سعودية أو أب سعودي.

على المتقدم بطلب التسجيل إحضار موافقة كتابية في حالة إذا كان يعمل في أي من الجهات الحكومية على إلحاقه في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية.

لا يتم قبول الطالب أو الطالبة في حالة إذا كان قد تم فصله من أي من الجامعات الأخرى.

إذا كان الطالب أو الطالبة من المكفوفين فيتم إعفاءه من اجتياز اختبار التحصيلي و القياسي.

لابد أن يكون قد مضى على سحب ملف الطالب من أي جهة من جهات تعليمية أخري ثلاثة أشهر كاملة.

وأخيراً على الطالب أو الطالبة التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة الخاصة به التي تم تسجيلها ويجب أن تكون مطابقة للمستندات الأصلية.

الأوراق التسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز

عدد واحد 1 صوره شخصيه بالألوان ذات خلفية بيضاء بمقاس 6×9.

إحضار وثيقة تثبت موافقة جهة عمله بها على التحاقه بجامعة الملك عبدالعزيز.

إحضار شهادة الثانوية العامة الأصلية.

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب أو صاحبة طلب التقديم.

في حالة إذا كان الطالب أو الطالبة يحمل الجنسية السعودية أو من أم سعودية عليه إحضار هذه المستندات المطلوبة ومنها:(شهادة الميلاد الخاصة به، الهوية الوطنية الخاصة بالأم، الهوية الوطنية الخاصة بالابن).

على الطلبة والطالبات الذين تم قبولهم بنظام القبول المشروط القيام بإحضار استمارة مراجعة.

على الطلبة والطالبات أصحاب الاحتياجات الخاصة إحضار ما يثبت إعاقتهم من خلال مركز الإعاقات والاحتياجات الخاصة ويتم إثبات نوعية الإعاقة التي يعاني منها.

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا أهم وأدق كل ما يخص ويتعلق بالتقديم للتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز السعودية لعام 1444 مع الشروط الواجب توافرها في كل من يرغب الالتحاق بها وأيضاً وضحنا لكم موعد البدء في التسجيل للالتحاق بها وذلك لكل من يريد التعرف على موعد التسجيل والاستفادة من كل هذه المعلومات.