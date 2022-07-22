اليمن: انفجار لغم يودى بحياة 4 مدنيين فى الحديدة

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، قالت بعثة الأمم المتحدة فى الحديدة "أونمها": "نأسف لوقوع حادث انفجار لغم أرضى، أسفر عن مقتل 4 مدنيين، من بينهم 3 أطفال من نفس العائلة، أثناء جمع خشب الوقود فى مديرية الحوك".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن هذا الحادث المأساوى "يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التى يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال، كل يوم أثناء ممارسة حياتهم اليومية".

وأوضحت، أن أكثر من نصف الضحايا الذين أفيد بمقتلهم أو إصابتهم فى حوادث الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب فى شهر يوليو هم من الأطفال، داعية أطراف الصراع لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة، مؤكدة "أنها ستواصل تقديم تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والدعم الفنى للشركاء المعنيين لحماية سكان الحديدة وأكثرهم ضعفًا".

وتتهم الحكومة اليمينة ميليشيا الحوثى "بزرع أكثر من مليون لغم، فى مناطق متفرقة فى البلاد"، إذ سبق وطالبتها بتسليم الخرائط التى تكشف عن المواقع الملغومة لحماية حياة المدنيين هناك.