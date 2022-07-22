عون يدعو للإسراع فى تطبيق اللامركزية الإدارية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله وفد "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية" فى قصر بعبدا، حيث أكد عون "ضرورة الإسراع فى إقرار اللامركزية الإدارية لما تشكله من تطوير للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة".

وبحسب بيان الرئاسة، فقد ضم وفد "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية" نقيب المحامين فى بيروت النقيب ناضر كسبار، والمحامى الدكتور وسيم حرب ممثل نقابة المحامين فى الشمال وممثل المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة، والمحامى فادى بركات من جمعية اللامركزية والإنماء، والمحامى طونى خليفة أمين الصندوق فى "هيئة دعم اللامركزية الإدارية".