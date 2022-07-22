كوريا الجنوبية: نعزز الشراكة التعاونية الشاملة مع مصر.. ونتطلع لنجاح COP27

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال كلمة لمدير إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية كيم جانغ هيون، خلال احتفال السفارة المصرية فى سول بذكرى 23 يوليو 1952، والتى حضرها نيابة عن الحكومة الكورية، وذلك بمشاركة رؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة فى البلاد وأفراد الجالية المصرية.

وقال السفير المصرى لدى سول خالد عبدالرحمن، إن العلاقات بين القاهرة وسول شهدت طفرة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها ستستمر فى ذلك نظرا لحرص العاصمتين على العمل معا فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتعزيز المنفعة والتعاون المتبادلين.

وأشار السفير خالد إلى أن مدينة شرم الشيخ المصرية ستستضيف مؤتمر الأطراف 27 فى نوفمبر المقبل، وهى فرصة يجب أن تنتهزها مصر لتعزيز الوعى الدولى بقضايا المناخ، وبالتالى فهى تتطلع إلى المشاركة النشطة من جميع الدول الأعضاء والشركاء والأطراف المعنية بتغير المناخ وتعزيز التقنيات والصناعات الخضراء.

من جانبه، أعرب "كيم جانغ-هيون" عن خالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وأكد أن البلدين تبنيا الشراكة التعاونية الشاملة عندما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة تاريخية إلى كوريا الجنوبية فى عام 2016، وعندما زار الرئيس الكورى الجنوبى السابق مون جيه إن، مصر فى يناير الماضى.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الشراكة التعاونية الشاملة، بالإضافة إلى التعاون فى التجارة والاستثمار فى مختلف المجالات الموجهة نحو المستقبل، والتى تساهم فى تحسين نوعية حياة الناس.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون فى المجالات الجديدة التى تتطلب ثقة قوية بين البلدين، مثل الصناعة الدفاعية، كما تعهد البلدان بإجراء بحث مشترك حول الشراكة التجارية.