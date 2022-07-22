تعرف الان على تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في مصر

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عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، ولقد اعتمد جميع المحافظون التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022 – 2023 وذلك في جميع المحافظات، وذلك تم في خلال القليل من الأيام الماضية، وتم الإعلان عن الحد الأدنى ليتم القبول في المدارس الصناعية والفنية والتجارية والزراعية، وأيضاً الحد الأدنى للقبول في المدارس الفندقية، ولكي يستطيع كل طالب أن يقوم بالالتحاق بالمدرسة التي يرغبها وهذا على حسب مجموع درجات الطالب التي حصل عليها، وتم بدأ عملية التنسيق والتي سوف تستمر حتى نهاية هذا الشهر الجاري وذلك على حسب الإعلان من كل محافظة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 في محافظة الفيوم

ولقد قام الدكتور أحمد الأنصاري وهو يكون محافظ محافظة الفيوم أعلن بأنه تم اعتماد التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية وذلك للعام الميلادي 2022 – 2023، بحيث تتراوح درجات القبول في المدارس التعليمية الفني الصناعي وهو الحد الأدني يبدأ من 175 درجة حتى 190 درجة، وبينما تصل درجات القبول في المدارس التعليمية الفني الزراعي الحد الأدنى بها يبدأ من 140 درجة حتى 160 درجة، وفي مدارء التعليم والتدريب المزدوج يكون الحد الأدنى للدرجات يبدأ من 205، وليتم القبول في المدارس الفندقية يكون الحد الأدنى يبدأ من 195 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 في محافظة القليوبية

ولقد تم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الميلادي 2022 – 2023 في محافظة القليوبية وهي تكون كالآتي: يصل الحد الأدنى من درجة القبول في المدارس الزراعية وهي بنظام ثلال سنوات يصل إلى 165 درجة فقط، وبينما يبلغ الحد الأدنى ليتم القبول في المدارس الزراعية وهي بنظام الخمس سنوات الحد الأدني يبدأ من 205 درجة، والحد الأدنى للمدارس الزراعية وهي من مرحلة الإعدادية المهنية تبدأ من 140 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 في محافظة مطروح

وفي السطور التالية سوف نقوم بتوضيح أهم المعلومات التي تخص تنسيق الدبلومات الفنية للعام الميلاد 2022–2023 وذلك في محافظة مطروح، ولقد جاء الحد الأدنى ليتم القبول في مدرسة مطروح الزراعية وهو الحد الأدنى يبدأ من 220 درجة وذلك بعد تأدية الاختبار الإلكتروني وأيضا المقابلة الشخصية، وبينما الحد الأدنى ليتم القبول في مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية وتلك التابعة لإدارة البنجر تبلغ 156 درجة.