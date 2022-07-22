الآن تعرف على تحديث ios 15.6 الجديد للايفون وابرز الاضافات والمميزات المضافه ومدى تاثيرها على البطارية

تم عمل تحديث جديد لنظام محمول الأيفون حيث تم عمل تحديث iOS 15.6 أو iPadOS 15.6 وهذا التحديث يمتلك العديد من المميزات الجديدة التي تساعد في المزيد من الجودة في الاستخدام كما يقدم تحسينات في النظام وكذلك بعض الإضافات البسيطة وإصلاح لبعض الأخطاء التي ظهرت وتمت الشكوى منها من قبل المستخدمين من تحديثات أخرى سابقة.

تحديث ios 15.6 الجديد للايفون

هناك عدة اضافات تمت اضافتها لهذا النظام بالفعل ويمكن للمستخدمين حاليا الحصول عليها الآن وذلك عن طريق تنزيل التحديث الجديد كما هي العادة، وتحديث الهاتف المحمول يتم عن طريق الخطوات التالية:

بالذهاب إلى الإعدادات Settings.

ثم الذهاب إلى زر عام General .

ثم الضغط على تحديث النظام Software Update.

ثم تنزيل وتثبيت التحديث.

وما يتضمنه هذا التحديث الجديد هو العديد من المزايا المطلوبة حاليا من قبل الكثيرين وهذه المميزات نلخصها لكم في هذه النقاط التالية كما يلي:

تطبيق التلفاز على الايفون والايباد: حيث تم زيادة خيارات خاصة ليتمكن المستخدم من إعادة تشغيل الأحداث الرياضية التي تُبث مباشرةً أو إيقافها مؤقتاً أو التأخير أو التقديم.

كما تم اضافة امكانية إصلاح خلل كان يظهر بكثرة في النسخ القديمة حيث كان بعض الوقت قد يظهر المساحة التخزينية على أنها ممتلئة حتى لو كانت هناك مساخة فارغة وقد تم معالجة هذا بالفعل نهائيا.

علاج مشكلة التتباطيء التي كانت تظهر في أجهزة برايل والتي قد تقف عند تصفح النصوص في تطبيق البريد.

إصلاح مشكلة سابقة كانت شائعة في المتصفح وخاصة في متصفح سفاري وكانت هذه المشكلة دائما تسبب العودة الشاشة إلى الصفحة السابقة فجأة دون سبب.

كذلك من أهم الملاحظات التي ظهرت في التحديث الأخير هو أنه أصلح مشكلة الشحن التي واجهها المستخدمون مع صعوبة اجراء التحديثات السابق في أجهزة ايباد ميني 6.

أما في هذا التحديث الاخير فإنه ليس على المستخدم سوى الترقية للتحديث الجديد من الاعدادات في الجهاز حيث لا يحتاج لإصلاح المشكلة دون أية إصلاحات إضافية للجهاز.

هل يؤثر التحديث على البطارية

وفقاً للاختبارات المبدئية التي تم توقيعها على النسخ المحدثة ظهر أن التحديث إلى iOS 15.6 ليس له أي تأثير على أداء البطارية من قريب أو بعيد وتستعد الشركة حالياً لإطلاق تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 خلال شهر سبتمبر المقبل.