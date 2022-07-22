نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى رأس السنة الهجرية 1444 وموعد الاجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص والحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أول يوم من شهر محرم الهجري يوافق يوم السبت الذي يكون بعد المقبل ويوافق تاريخ يوم 30 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 ميلاديًا، شهر محرم يكون الشهر الأول للعام الهجري الجديد وهو يكون 1444هجريًا، وبحيث أن من المقرر أن يتم إصدار مجلس الوزراء، بيان يوضح فيه تحديد يوم الإجازة الأساسي، ليتم الاحتفال بالعام الهجري الجديدة.

قرار مجلس الوزارء في إجازة العام الهجري الجديد عام 1444

وعلى حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء، وعلى حسب القرار السابق الذي تم إصداره من الدكتور مصطفى مدبولي، وهو رئيس مجلس الوزراء، وهو أن يتم ترحيل جميع العطلات والإجازات الرسمية والتي هي تأتي في بداية الأسبوع أو تأتي في منتصف الأسبوع، يتم ترحيلها إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع، وعلى هذا القرار من المتوقع أن يتم الإصدار من مجلس الوزراء، قرار يتم فيه ترحيل إجازة العام الهجري الجديد وهو 1444 هجريًا، من يوم السبت وهو بداية الأسبوع والذي يوافق قوم 30 من شهر يوليو الجاري لهذا العام 2022 ميلاديًا، يترحل إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع والذي يوافق يوم 5 من شهر أغسطس القادم لهذا العام الميلادي 2022.

موعد العام الهجري الجديد فلكيًا

وتم الإعلان عن موعد بداية العام الهجري الجديد وهو عام 1444 هجريًا من الدكتور جاد القاضي، وهو رئيس المعهد القومي لدي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحيث يكون يوم غرة شهر المحرم الهجري للعام الجديد 1444 هجريا بعلم الفلك أنه سوف يوافق يوم السبت بتاريخ يوم 30 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الميلادي 2022.

وتم التوضيح من دكتور جاد القاضي وذلك في بيان سابق له بالمركز، أنه على الحساب الفلكي التي يعمل بها معمل الأبحاث الشمسية في المعهد، فإن هلال شهر محرم، سوف يُولد بصورة مباشرة من بعد أن يحدث الاقتران وذلك يكون في الساعة السابعة وستة وخمسين دقيقة مساءً وذلك بتوقيت القاهرة وهذا سوف يكون في يوم الخميس الذي يوافق في التاريخ الهجري يوم 29 من شهر ذي الحجة الهجري لهذا العام 1443 هجريا والذي يكون موافق بالتاريخ الميلادي يوم الخميس بتاريخ يوم 28 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الميلاد 2022 ويتم تسمية هذا اليوم بيوم الرؤية.