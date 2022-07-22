كيفية تثبيت لعبة FIFA Football موبايل بالخطوات فيفا فوتبول للاندرويد

حصدت لعبة FIFA Football اكثر من 100 مليون عملية تنزيل، حيث تتميز اللعبة بالعديد من الامتيازات التي تجعل منها واحدة من افضل ألعاب كرة القدم الأكثر واقعية بين ألعاب الباتل والهاتف المحمول، حيث تستطيع من خلال اللعبة التي يمكنك تثبيتها على الاندرويد من تطبيقات جوجل بلاي تكوين فريقك الخاص ultimate team، والاستمتاع باللعب مع أكثر من عدد 600 من الفرق العالمية لكرة القدم.

لعبة FIFA Football

إن لعبة فيفا فوتبول بها اختلافات كثيرة عن الألعاب الرياضية التي تدعمها الهواتف الاندرويد تجعلها من أفضل الألعاب الكروية المتميزة، حيث تعمل اللعبة على إدخال اللاعب في ملعب محاكي للواقع من حيث الرسومات والتعليق الصوتي، فضلا عن ما يحمله الملعب من مؤثرات صوتية تحملها أصوات الجماهير التشجيعية التي تكون بشكل واضح وبأداء عالي الجودة، وتحتاج اللعبة إلى عدد من المتطلبات من اجل التشغيل.

تنزيل فيفا 22

طريقة تنزيل لعبة FIFA Football يحتاج إلى معرفة معلومات عن اللعبة والتي تتطلب:

حجم اللعبة يتمثل في MB 126.58.

الإصدار الحالي للعبة 16.0,01.

متطلبات اللعبة تتمثل في اندرويد 4.4 أو اكثر.

تدخل اللعبة في فئة الألعاب الرياضية.

تحمل الكثير من المؤثرات الصوتية والمرئية والرسومات.

تثبيت لعبة FIFA Football موبايل

يمكنك بدء مواجهات حقيقة بين فريقك الذي يتكون من 11 لاعب والفريق الآخر المنافس لك، وذلك بمجرد تثبيت اللعبة على الحاسوب الخاص بك، أو على الهاتف الاندرويد، كما أنك تقوم بعملية التنزيل من محركات البحث والتي من أكثرها شيوعا تطبيقات غوغل بلاي، ثم الضغط على كلمة التثبيت، والانتظار قليلا حتي اكتمال التنزيل، والآن تكوين فريقك قبل بدء اللعب.

لعبة فيفا للاندرويد