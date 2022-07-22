مسابقة الحلم الجديدة 2022 | أرقام اشتراك مسابقة الحلم

مسابقة الحلم الجديدة، يبحث عدد هائل من الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للعام الحالي، التي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا عن طريق مجموعة قنوات إم بي سي MBC في المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه المسابقة بمنزلة حلم للجميع، حيث أنه بمجرد أن يتم الاشتراك في المسابقة يصبح كل فرد لديه فرصة من أجل الفوز بآلاف الدولارات، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نتعرف معاً إلى كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، وكيف يقوم كل مشترك بإرسال رسالة من جواله ليفوز في المسابقة، وسوف نوضح لكم أرقام مسابقة الحلم الجديدة.

مسابقة الحلم الجديدة 2022

واحدة من أكبر مسابقات الوطن العربي التي تقدمها مجموعة قنوات mbc وتحتل المسابقة مكانة كبيرة بين جميع المواطنين، الذين لديهم رغبة متجددة بالاشتراك في المسابقة من أجل الفوز وتحقيق أحلامهم، حيث يتم الاشتراك من أي جوال شخصي من أجل الدخول في السحب الذي تنظمه المسابقة بشكل دوري كل فترة زمنية.

كيفية الاشتراك في المسابقة

حتي تتم المشاركة في الحلم يتم إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة “حلم” أو كلمة “Dream” أو كلمة “reve”على الرقم المختصر الذي يخص مشغل (شركة المحمول) الذي يكون تابع له كل مشترك في بلده، فبمجرد أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المرادف للبلد ثم القيام بالإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح يعد الفرد مشاركًا ويتأهل لدخول السحب الحلم.

أرقام مسابقة الحلم للاشتراك

يستطيع جميع الأفراد من جميع الفئات العمرية من الرجال والنساء الاشتراك في المسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة الاشتراك علي الأرقام الموضحة التالية وفق كل دولة علي حدة: