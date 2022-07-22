البيت الأبيض: بايدن بخير لكنه مازال يعانى من أعراض طفيفة لكوفيد

وبحسب "يورو نيوز"، قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 فى البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن بخير، وكان لا يزال يعانى من أعراض طفيفة لكوفيد-19 حتى ليل أمس الخميس.
وأضاف جها، فى مقابلة مع شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية، إنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس فى صباح يوم الجمعة، لافتًا إلى أنها "هى نفس الأعراض بالأساس.. حتى الساعة العاشرة مساء.. قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام".
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعانى من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.
وقال البيت الأبيض إن بايدن، 79 عاما، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا حتى الآن، سيعقد ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت، اليوم الجمعة.
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