العالم اليوم - فيديو.. سيد عبد الحفيظ يتجاهل الممر الشرفي ومرتضى منصور

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 04:22 مساءً - انتصر الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر على غريمه الأهلي، مساء الخميس، فاحتفل اللاعبون ثم أقاموا ممرا شرفيا لتحية لاعبي الأهلي أثناء تسلم الميداليات، إلا أن مدير "المارد الأحمر" قرر تجاهل الممر الشرفي، ليثير الجدل.

وتجنب مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، المرور من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، بعد المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وبينما مر لاعبي الأهلي في الممر الشرفي، وسط تحية نجوم الزمالك، قرر عبد الحفيظ السير وحيدا خارج الممر نحو المنصة.

كما تجاهل مدير نادي الأهلي مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على منصة توزيع الميداليات، بعد انتصار "الفارس الأبيض" بلقب كأس مصر على حساب الأهلي إثر فوزه عليه 2-1.

وخلال حديثه مع أحد المواقع المصرية بعد اللقاء، أبدى مرتضى منصور غضبه من تصرفات عبد الحفيظ.

وقال منصور: "قام لاعبو الأهلي جميعهم بتحيتي عند تسلم الميداليات، إلا سيد عبد الحفيظ، الذي تجاوزني دون إلقاء التحية".

واستطرد غاضبا: "من أنت حتى تتجاهلني؟ حجمك صغير جدا".