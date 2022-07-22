العالم اليوم - الذهب يصعد بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يصعد بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 04:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1727.09 دولار للأونصة. وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة.

وصعد الذهب 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1727 دولارا للأوقية.

وقال كريج إرلام المحلل في أواندا للصرافة "تراجعت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير".

وأضاف "إذا كنا نتجه صوب قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فالذهب يمكن أن يستغل الزخم الحالي لأنه ربما يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون حادا مثلما هو الآن".

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بواقع واحد بالمئة إلى 880 دولارا وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1902.18 دولار.