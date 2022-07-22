نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن علي تأشيرة ذهاب وعودة عبر منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة في المملكة العربية السعودية, تزداد عملية الخروج والعودة في هذه الآونة في المملكة العربية السعودية وذلك نظراً لخروج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لكي يقضون الإجازة السنوية لهم في بلدهم الأم, فتزداد عملية البحث من قبل هؤلاء المقيمين علي كيفية الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة, وان توفير خدمة إلكترونية تتيح للأشخاص عبر موقع أبشر أو منصة مقيم أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة عبر منصة ابشر

يقدم منصة أبشر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تفيد قطاع كبير من الأشخاص في جميع محافظات المملكة العربية السعودية, وما بين الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع أبشر خدمة الاستعلام عن تأشيرة ذهاب وعودة.

قم بالدخول علي موقع منصة أبشر. اختيار خدمات الأفراد ثم يتم بعد ذلك تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم يتم الضغط علي خدمة الاستعلامات الإلكترونية. بعد الضغط علي خانة الاستعلامات الإلكترونية يتم اختيار الجوازات. لينتج لك الموقع عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجوازات ليتم اختيار منها الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة. يتم كتابة جميع الحقوق الفارغة الظاهرة أمامك بالبيانات المطلوبة. يتم مراجعة كافة البيانات المدخلة مرة أخرى, ثم بعد التأكد من صحتها يتم الضغط علي أيقونة عرض, ليقوم الموقع بعرض لك جميع التأشيرات الخاصة بالذهاب والعودة.

رابط موقع أبشر للخدمات الإلكترونية

يمكن أن تقوم بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها موقع أبشر بمجرد أن تقوم بالدخول علي الموقع من الرابط الموضح سابقاً في هذه الفقرة, ويعتبر موقع أبشر هو الموقع الأول في المملكة العربية السعودية الذي يقدم خدمات إلكترونية عديدة في الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية السعودية.

كم هي مدة تأشيرة الذهاب والعودة التي يمكن الحصول عليها

يمكن الحصول علي تأشيرة ذهاب وعودة من موقع ابشر أو منصة مقيم ولكن وفقاً للصلاحية التي حددتها إدارة الجوازات السعودية, حيث تبلغ مدة تأشيرة الذهاب والعودة في المملكة العربية السعودية ستين يوم, ويمكن التقدم بطلب لتمديد هذه المدة لتصل إلي اربع شهور.