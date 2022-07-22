نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم بوظائف الأمن العام للنساء 1443 التسجيل عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443 وذلك عبر بوابة أبشر للتوظيف، مشيراً إلى أن الوظائف المطلوبة مخصصة للنساء فقط برتبة جندي في إدارة المرور، الأمر الذي دفع بالكثيرين للبحث عن التفاصيل لتعرف على خطوات التسجيل على تلك الوظائف والشروط المطلوبة، وذلك بالفعل ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

شروط التسجيل في وظائف الامن العام للنساء 1443

أوضحت مديرية الأمن العام الشروط الخاصة بالتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء وهي ما تتمثل في:

الوظائف متوفرة للنساء فقط، ويشترط الجنسية السعودية للمتقدمين. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. حسن السير والسلوك. تقديم هوية وطنية للمتقدمة سارية المفعول. عدم التسجيل المسبق في أى وظيفة عسكرية. الأولوية لأصحاب المؤهلات العليا. عدم التوظيف المسبق في أي جهة حكومية أو خاصة. اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية. عدم الزواج من شخص غير سعودي الجنسية.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

رابط التسجيل والتقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443

أوضحت مديرية الأمن العام أن باب التسجيل في وظائف الامن العام للنساء يبدأ من يوم السبت الموافق 24 ذو الحجة 1443 وذلك من الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وسوف نوضح لكم الأن الخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية التسجيل:

الأوراق المطلوبة لتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443

صورة البطاقة العائلية. شهادة اتمام اختبارات القدرات. صورة من بطاقة الهوية الوظنية للمتقدمة. شهادة الأصل للمؤهل العلمي. الشهادة الأصلية لإتمام اختبارات التحصيلي. تقديم 2 صورة شخصية مقاس 4*6

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بوظائف الأمن العام للنساء في المملكة العربية السعودية والتي قد أعلنت عنها مديرية الأمن العام 1443، كما أوضحنا لكم الأوراق اللازم تقديمها وشروط عملية التسجيل في الوظائف المعلن عنها، والرابط الرسمي لتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1443، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً.