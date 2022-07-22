نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022.. تعرف الان على اسماء الكليات والمعاهد المتاحه لطلاب الدبلومات الفنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كل ما يخص تنسيق الكليات للدبلومات الفنية 2022 والذي يلزم معرفته لالتحاق بالكليات والمعاهد العليا في مصر، كما نذكر في هذا المقال تنسيقات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2022 وذلك لجميع التخصصات المتعددة ومنها الزراعي -والصناعي – والتجاري -والفندقي، كما نفصل كافة المعلومات الهامة والتفاصيل من خلال السطور القليلة القادمة.

تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022

وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وذلك بخصوص الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية من فئة ال3 وال5 سنوات وذلك بجميع الشعب الفنية الماحة حاليا وهي صناعي وزراعي وتجاري وفندقي بمجموع لايقل عن 70% حد ادني في شهادة الدبلوم من المجموع الكلي ويمكن للطلاب القيام بعمل معادلة يمكنه بعدها الالتحاق بكلية الهندسة أو غيرها من الكليات إذا رغب في ذلك.

وفيما يختص بتنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 فهو كالاتي:

معهد السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 88.77.

معهد دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 85.08.

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 83.85.

معهد سياحه وفنادق 6 أكتوبر 82.98.

معهد سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 81.92.

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 81.05.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 78.59.

معهد سياحة وفنادق الغردقة 72.56.

أما عن اسماء الكليات والمعاهد المتاحة حاليا لطلاب الدبلومات الفنية خريجي عام 2022:

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا، معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

معهد القناة العالي بالسويس.

كليات الاقتصاد المنزلي.

معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

ويمكن للطالب بعد الانتهاء من الدراسة في المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عمل معادلة لاستكمال دراسته في احدى الكليات التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج من المعهد الذي يدرس فيه علما بأن سنوات الدراسة في المعاهد تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.