نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طلب سلفة 5000 ريال فورية للحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حالة حاجتك إلى الحصول على مبلغ مالي بسيط لسداد التزاماتك من فواتير أو مشتريات وتحتاج إلى تمويل شخصي حتى لو عليك قرض بأحد المصارف داخل المملكة العربية فالأمر بسيط من خلال منصة سلفة للتمويل الشخصي التي تمنح سلفة 5000 ريال في دقائق بعد التقديم عليها وحصولك على الموافقة من قبل المختصين، حيث يتم إيداع المبلغ بعد الموافقة عليه يوم الثامن والعشرون من الشهر الميلادي، ويتم السداد بالشهور وفق المتفق عليه والمحدد من قبلك حال تحديد المبلغ وشهور السداد بخطوات سهلة وبسيطة.

تمويل شخصي حتى لو عليك قرض

تستطيع الحصول على تمويل شخصي سريع وفوري دون تحويل راتب عن طريق منصة سلفة للتمويل والمصرح لها كأولى منصة سعودية من قبل البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر والذي لا يقل عن 1000 ريال ولا يزيد عن 5000 ريال، واختيار المبلغ وعدد الشهور من قبل حاسبة التمويل المخصصة من الموقع الرسمي لسلفة لمن يريد الحصول على سلفة 5000 ريال بشكل فوري.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تمويل سلفة يتميز بأنه تمويل فوري دون حاجة لتحويل الراتب ويتم بخطوات سهلة كما أن من مميزات الحصول على سلفة:

تمويل سلفة متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

السداد على فترات ميسرة وسهلة.

يتم الإيداع السريع لقيمة القرض على حسابك البنكي.

هامش ربح تنافسي.

شروط سلفة 5000 ريال

للحصول على تمويل سلفة 5000 ريال من المنصة تتطلب توافر الشروط التالية:

التقديم مقتصر على مواطني السعودية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام.

كما لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

وكذلك لابد أن يكون على رأس العمل وله مدة سابقة بحسب جهة عمله.

والدخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كيفية تقديم طلب سلفة سريعة

منصة سلفة تعد شركة تمويل للتقسيط وتحصل على تمويل فوري أون لاين من خلال اتباع الأتي:

دخول منصة سلفة على الرابط السابق.

ثم الدخول على تسجيل الدخول.

وإنشاء عضوية بالموقع، ثم كتابة بيانات الدخول

وبعد ذلك اختيار المبلغ وتحديد عدد الأقساط الشهرية.

ثم الانتظار لصدور الموافقة من الجهة وتحويل المبلغ للعميل.

بذلك تحصل على تمويل شخصي سريع دون تحويل راتب من منصة سلفة بشكل إلكتروني وبموافقات سريعة في 15 دقيقة.