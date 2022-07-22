استقبال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 الناقلة لمباريات كاس العرب للشباب تحت 20 سنة

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، حققت قناة الرابعة العراقية الرياضية في الفترة الاخيرة العديد من الانجازات والتقدم في مجال الاعلام والتغطية الاعلامية واصبحت من أهم القنوات الرياضية الفضائية على قمر النايل سات، وفي الفترة الأخيرة زاد البحث كثيرًا وزاد الطلب على معرفة تردد هذه القناة تحديدا خاصة بعد أن أعلنت القناة رسميا عن إذاعتها لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وذلك عبر الصفحة الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انها تقوم باذاعة مباريات كاس العرب للشباب والذي قد بدأ منذ يوم الاربعاء الماضي.

قناة الرابعة العراقية الرياضية

وبالفعل فقد أوفى القائمون على القناة بوعدهم وتم اذاعة المباراة والتي التي أقيمت يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 ولذلك بدأ جميع محبي ومتابعي الدوري الانجليزي بمحاولة تثبيت القناة في أجهزتهم والبحث عن تردد القناة لمتابعة هذه المباريات، وقناة الرابعة العراقية الرياضية قناة تهتم بتقديم المباريات المحلية و العالمية في جميع المجالات الرياضية ولذلك سنقدم لكم أحدث تردد للقناة لمتابعة كل ما تقدمه.

معلومات حول قناة الرابعة العراقية الرياضية

بدأ بث قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي في 1 اكتوبر 2021 م، حيث كانت أول انطلاقة لها وهي قناة عربية وعراقية، اتخذت تخصص المجال الرياضي ليكون تخصص دائم لها عرف عنها تقديمها لمجموعة متميزة من البرامج الرياضية واستديوهات التحليلية، تهتم القناة بنقل المباريات المهمة وعالية المشاهدات سواء في المجال الرياضي العربي أو المباريات العالمية مثل الدوري الانجليزي، وهو سر نجاح القناة وحصد ملايين من المتابعين من جميع دول الوطن العربي، وأخر ما نقلته القناة كانت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت القناة عن إذاعتها لمباراة العراق ولبنان التي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم 19 يوليو 2022.

طريقة استقبال تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

لتثبيت القناة بصورة صحيحة أولا قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية في جهاز الريسيفر الخاص بك.

توجه الى قائمة الإعدادات.

ثم اختيار التثبيت ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

لا تنسى تحديد القمر الصناعي الصحيح.

القمر الصناعي النايل سات. التردد الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز دقة الجودة

التردد الثاني