نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة من مصرف الراجحي وخطوات تأجيل الأقساط وطلب الإعفاء 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم مصرف الراجحي بتوفير ميزة جديدة وهي خدمة تأجيل أقساط الراجحي وطلب الإعفاء للعميل حيث يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية العسودية، إذ يقوم بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية المتكاملة والشبكة العنكبوتية الموجودة بجميع أنحاء المملكة، كما تعتبر خدمة التقسيط واحدة من بين ملايين المزايا التي يقدمها البنك إلى جميع عملائه يومياً ومن خلال مقالتنا سوف نشرح لكم خطوات تأجيل أقساط الراجحي والشروط والأحكام وكيفية تقديم طلب إعفاء من الراجحي.

أهم مزايا الراجحي

يتوفر العديد من مزايا مصرف الراجحي إلى العملاء المختلفين داخل المملكة وتعتبر الخدمة الأولي من نوعها لسداد الأقساط الشهرية والتي تتوافق وتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أيضاً إمكانية الدفع المسبق للأقساط المطلوبة، بداية فترة سداد سهلة بعد استحقاق الالتزامات الحالية كحد أقصي 60 شهر، يبدأ المعدل النسبي السنوي من 72% والرسوم الإدارية بدايةً من 1% أو 5.000 ريال سعودي.

خطوات تأجيل الاقساط مصرف الراجحي

يوجد بعض الخطوات السهلة التي يتمكن العملاء من خلالها تأجيل أقساط الراجحي خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لمدة عام من رسوم عضوية الإدارة المالية، وتلك الخطوات الآتية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية مصرف الراجحي. تسجيل جميع البيانات التي يطلبها الموقع من الاسم، الجنسية والسن. كتابة رقم الإقامة والهوية. اختيار تأجيل أقساط المصرف، كتابة الراتب الشهري الخاص بالعميل. إرفاق رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والمنطقة التي يعيش بها.

شروط منصة الراجحي لتأجيل الأقساط

يجب توافر بعض الشروط لدى العميل من بنك الراجحي السعودي حتى يستطيع تأجيل الأقساط وتلك الشروط التالية:

الخدمة متوفرة فقط لعملاء مصرف الراجحي الحاليين من السعوديين والممتلكين لعقود تمويل شخصية نشطة.

من الممكن استخدام منتج تمويل سداد اقساط شهرية بمقابل عقود التمويل الشخصي.

كما أن الخدمة متاحة مرة واحدة كل 12 شهر بعد سداد 20% من مبلغ التمويل.

ضوابط قبول الإعفاء من مصرف الراجحي 1443

شروط الإعفاء من مصرف الراجحي، حيث يتم السماح من مصرف الراجحي لجميع العملاء بطلب الإعفاء في حالة استيفاء أحد الشروط الآتية:

اكتمال تقديم الطلب في حالة تعرض فيها العميل لإصابة تسببت في إعاقة كاملة.

أن تكون الإصابة حالت دون قيام الفرد بعمله، كما أنه يشطب تحليل الطلب في حالة وفاة العميل.

في حالة التعاون بين مقدم الطلب وآخرين، يجب عليه تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بتلك الشراكة.

خطوات تقديم دعوة إعفاء لمصرف الراجحي

إذا كان العميل يرغب في القيادة للحصول على إعفاء من سلفة الراجحي، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب في مصرف الراجحي ويتبع الخطوات الآتية: