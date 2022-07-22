الصحة العالمية: الاتفاق الدولى حول الأوبئة سيكون ملزمًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المنظمة فى بيان لها، إن أعضاء "الهيئة الحكومية للتفاوض" المكلفة بإجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق "قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولى حول الأوبئة سيكون ملزمًا قانونًا"، موضحًا أنه "كما هى الحال مع جميع الوثائق الدولية، أى اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء، تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التى ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التى تحترم سيادتها".

ومن جانبه، رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالقرار، مؤكدًا "أهمية وجود نص ملزم قانونا: سيكون جزءًا من إرثنا الجماعى للأجيال المقبلة".

وقالت الرئيسة المشاركة للهيئة فى جنوب إفريقيا، برسيوس ماتسوسو، إن "القرار الذى اتخذ اليوم هو خطوة أولى مهمة فى العمل الحاسم الذى نقوم به معًا. لكن لا يزال لدينا العديد من الجبال لنتسلقها. إنها عملية تتطلب تبادل لدعم".

ومن المقرر ان تعقد المنظمة اجتماعها المقبل فى ديسمبر المقبل، حيث تقدم حينها تقريرًا إلى الجمعية العالمية للصحة لعام 2023، وهو الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية، وسط آمال بإبرام اتفاق بحلول مايو 2024.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن نقص مشاركة البيانات كان عقبة فى التصدى لوباء كورونا.

وصرحت لويس بيس مساعدة سكرتير الشؤون العالمية فى وزارة الصحة الأمريكية الموجودة فى جنيف للمفاوضات أن "الولايات المتحدة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية لإيجاد حل للاستعداد للوباء والاستجابة له".

وأضافت "لم نكن بمستوى الوضع مع كورونا ونريد تصحيح ذلك"، مؤكدة أن واشنطن منفتحة على مزيج من الخيارات الملزمة وغير الملزمة. وقالت "أكثر ما نحبذه.. هو أمر مجد للعالم. لا نريد أن نقدم وعودًا كاذبة لا يمكننا الوفاء بها على نحو جماعى".

وفى ديسمبر، باشرت الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية، وعددها 194 دولة، عملية صياغة وتفاوض بشأن اتفاق دولى جديد هو "الهيئة الحكومية للتفاوض" من أجل تفادى الأوبئة ومواجهتها على نحو أفضل.