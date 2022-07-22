لافروف: روسيا لا تؤجج أزمة الغذاء وسنفى بالتزاماتنا الدولية

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، على أن بلاده لا تؤجج أزمة غذائية، متعهدًا بأن تواصل روسيا تقديم شحنات الغذاء والطاقة، مستوفية الاتفاقيات الدولية.





وفى مقال نشر بالعديد من الصحف، اليوم الجمعة، قبل جولته فى إفريقيا، قال لافروف إن "تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، التى مفادها أن روسيا ربما تصدر الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مشددًا على أن المشاكل بدأت خلال جائحة فيروس كورونا عندما استخدم الغرب أمواله فى تحويل السلع وسلاسل الغذاء، مما تسبب بالتالى "فى أن يتفاقم سوءا وضع الدول النامية المعتمدة على واردات الغذاء". وقال الوزير: "روسيا ستواصل الوفاء بشكل شامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتصدير الغذاء والسماد وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية لإفريقيا". وترفض روسيا اتهامات دول غربية بمنع تصدير الحبوب الأوكرانية منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، معللة عدم تصدير الحبوب بسبب الألغام البحرية التى زرعتها كييف.

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