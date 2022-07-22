ألمانيا: روسيا مورد غير آمن للغاز ولا يمكننا الاعتماد عليها

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته اليوم الجمعة، فى برلين، أوضح شولتس أن بلاده لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا فى هذا الصدد، مضيفًا أنه "لهذا السبب، نفضل عدم المخاطرة".

وأشار المستشار الألمانى إلى الإجراءات التى اتخذت فيما يتعلق بترشيد استهلاك الغاز، مؤكدًا أن الدولة الألمانية ستفعل ما بوسعها لتجاوز هذا الوضع.

وكان وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، أعلن أمس الخميس، عن مزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة، حيث استأنفت روسيا توريد الغاز إلى ألمانيا بنسبة 40% فقط من السعة الممكنة بعد الانتهاء من صيانة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1".