العالم اليوم - ساديو ماني: هذه حقيقة "المنافسة" بيني وبين صلاح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:21 مساءً - تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن قصة تداولتها وسائل الإعلام مرارا بشأن حالة "المنافسة" بينه وبين زميله السابق محمد صلاح.

وخلال وجوده في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أكد النجم السنغالي أن علاقته "جيدة" مع محمد صلاح، ولا صحة للأخبار التي تشير لوجود منافسة بينه وبين النجم المصري.

وقال ماني متحدثا لموقع جول، قبل تسلمه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022: "يقول البعض أحيانا أن هناك منافسة بيني وبين صلاح، لكنني لا أرى أي منافسة بيني وبين أي لاعب صراحة".

وأكد ماني: "أنا وصلاح لدينا علاقة جيدة. نرسل لبعضنا الرسائل النصية. ولكن وسائل الإعلام تحاول دائما المبالغة وخلق القصص بيننا".

وأكد ماني أن علاقته ممتازة مع أي لاعب لعب معه بالسابق في مسيرته: "اسألوا من شئتم في كل ناد شاركت معه".

ونشرت مصادر إعلامية عديدة أنباء كثيرة، خلال الأعوام الماضية، حول وجود "تنافس داخلي" بين صلاح وماني في ليفربول، وأن النجمين يطمحان لأن يكونوا الرقم 1 في النادي.

وأحرز ماني جائزة أفضل لاعب إفريقي، مساء الخميس، في حفل أقيم بالعاصمة المغربية الرباط، متفوقا على مواطنه إدوارد مندي وزميله السابق محمد صلاح.