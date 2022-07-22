العالم اليوم - العالم يترقب "اتفاق الحبوب".. وأوكرانيا تحذر من الاستفزاز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:21 مساءً - يترقب العالم، اليوم الجمعة، توقيع "اتفاقية الحبوب"، التي ستوقعها روسيا وأوكرانيا مع الأمم المتحدة وتركيا، بهدف استئناف صادرات هذه المادة الحيوية وتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وسيجري توقيع الاتفاقية في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك، الجمعة، أن أوكرانيا سترد على أي "استفزاز" روسي، مشيرا إلى أن بلاده ستوقع على اتفاقية تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا فقط، مع توقع توقيع روسيا اتفاقية منفصلة.

وكتب ميخائيلو بودولياك على حسابه في تويتر: "أوكرانيا لا توقع على أي وثائق مع روسيا. نحن نوقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة ونلتزم بها. روسيا توقع اتفاقية مماثلة مع تركيا والأمم المتحدة".

وحذر بودولياك من أن أي "استفزاز روسي بعد هذا الاتفاق سيواجه برد عسكري على الفور".

من جهته، قال الكرملين إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو توجه إلى تركيا للتوقيع على اتفاق بشأن صادرات الحبوب.

وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية في العالم. وقد شهدت صادرات الحبوب تراجعا كبيرا مباشرة بعد بدء الحرب بين الدولتين.

وتسبب توقف صادرات الحبوب خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أثر على عدد من دول العالم.