العالم اليوم - الصين.. أول حالة من سلالة شديدة من إنفلونزا الطيور في 2022

انتم الان تتابعون خبر الصين.. أول حالة من سلالة شديدة من إنفلونزا الطيور في 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:21 مساءً - ذكرت وزارة الزراعة الصينية في بيان، الجمعة، أن الصين اكتشفت أول إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام.

وسجلت الصين أول إصابة هذا العام بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى، بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية في مقاطعة كينغهاي بشمال غرب الصين.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا، ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.

وعلى الرغم من العدوى، تعتبر الهيئات الصحية العالمية أن الخطر الذي يتهدد عامة الناس منخفض لأن تفشي الفيروس بين الناس يتطلب الاتصال الوثيق مع طائر مصاب.