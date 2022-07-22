روسيا تدرج 5 دول إضافية فى قائمة البلدان غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر البيان الصادر عن المكتب الصحفى لمجلس الوزراء الروسى، فإنه "لا تعد القائمة التى صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية فى الخارج، يمكن توسيعها".

كما أشار البيان إلى عدد الموظفين الذى يمكن للبعثات الدبلوماسية لتلك الدول غير الصديقة توظيفهم فى الأراضى الروسية، موضحة أنه يمكن لليونان توظيف 34 شخصًا، والدنمارك 20 شخصًا، وسلوفاكيا 16 شخصًا، أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل فى بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.