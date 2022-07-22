النار تلتهم الأشجار والدخان الأسود يعانق السماء فى بريطانيا- فيديو

وانتشر مقطع فيديو جديد خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليظهر ارتفاع الدخان الأسود معانقًا قلب السماء فغيّر لونها، فى حين تصاعدت النيران وهى تأكل الأشجار فى مدينة "إبسوتش" البريطانية شمال شرقى العاصمة لندن.
حوادث وإلغاء خدمات السكك الحديدية
ومن جانبها، أعلنت العديد من خدمات الإطفاء وقوع حوادث كبيرة بعد تصاعد حدة الحرائق، حيث أدى حريق كبير فى وينينجتون شرق لندن إلى تدمير منازل.
فيما اضطرت السلطات البريطانية لإلغاء بعض خدمات السكك الحديدية بسبب ارتفاع درجة حرارة القضبان الحديدية أو التوائها، وفشل الكابلات العلوية للقطارات.
وتأتى حرائق الغابات الممتدة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق فى جميع أنحاء أوروبا، حيث أدت موجة الحر إلى تفاقم ظروف الجفاف. وشهدت مساحة شاسعة من شرق إنجلترا بدءًا من سارى إلى جنوب يوركشاير، درجات حرارة تتراوح بين 39 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
وحسبما ذكرت قناة "العربية، فقد تجاوزت 34 محطة أرصاد جوية على الأقل الرقم القياسى السابق لدرجات الحرارة فى المملكة المتحدة. كما سجلت اسكتلندا أيضا رقما قياسيا جديدا، وفقا لأرقام مكتب الأرصاد الجوية حيث سجلت 34.8 درجة مئوية فى تشارترهول، على الحدود الاسكتلندية، متجاوزة الرقم القياسى السابق البالغ 32.9 درجة مئوية المسجل فى عام 2003.
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