العالم اليوم - بعد خفض الفائدة.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار

انتم الان تتابعون خبر بعد خفض الفائدة.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 02:15 مساءً - انخفض الروبل الروسي متجاوزا 58 مقابل الدولار اليوم الجمعة لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بواقع 150 نقطة أساس إلى 8 بالمئة بما يوفق التوقعات.

وبحلول الساعة 1047 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.9 بالمئة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد بالمئة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب عملياتها العسكرية أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير. وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.

وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.

وكان المركزي الروسي قد رفع الفائدة إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في اجتماع طارئ بعد أزمة أوكرانيا، من أجل دعم قيمة الروبل، ثم خفضها بعد ذلك بشكل تدريجي.

وقال البنك إنه سينظر في ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في النصف الثاني من عام 2022.