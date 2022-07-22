العالم اليوم - وفاة الفنان السوري السيد منفذ تمثال صلاح الدين الأيوبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 02:15 مساءً - توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي السوري عبد الله السيد، عن عمر يناهز 81 عاما.

ويعرف الفنان عبد الله السيد، أحد أبرز الأسماء في النحت والفن التشكيلي السوري، بأنه من قام بتنفيذ تمثال صلاح الدين الأيوبي الشهير في دمشق.

وقال ابن شقيقته وديع عطفه، عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "توفي خالي صباح اليوم الجمعة وفاة طبيعية في منزله بدمشق".

وبدأ السيد، خلال مسيرة طويلة، عمله أستاذا في كلية الفنون الجميلة، ثم رئيساً لقسم النحت في الكلية، قبل أن تُعرف أعماله على مستوى البلاد.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل، نصب صلاح الدين الأيوبي، الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992 واستحال أحد رموز المدينة.

كما نفّذ السيد أنصاباً أخرى أشهرها "سفينة نوح" في مدينة دالاس في الولايات المتحدة عام 2001، وفقا لفرانس برس.

وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف في وسط سوريا، حزناً في الوسط الفني السوري، ونعاه عدد من الفنانين والنحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صديقه المقرّب النحات غازي عانا لوكالة فرانس برس "لقد رحل عبد الله السيد، وخسرنا جميعاً قامة فنية كبيرة يصعب تعويضها".