نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم درجة الاجتياز في التحصيلي 2022 ورابط الاستعلام عن الاختبار عبر e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المركز الوطني الخاص بالقياس داخل المملكة السعودية، وهي اختبارات تخص القبول بالجامعات، ومن ضمن هذه الاختبارات هو الاختبار التحصيلي وكذلك اختبار القدرات، فهو شرطاً أساسياً للتسجيل والقبول بجامعات وكليات السعودية، ولذلك فإن كثير من الطلاب يرغبون في أن يتعرفوا على كم درجة الاجتياز في التحصيلي وأهم التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر.

كم درجة الاجتياز في التحصيلي

ليس هناك درجة محددة حتى يستطيع الشخص أن يجتاز الاختبار التحصيلي، فهو ليس به نجاح أو رسوب بل أن الدرجة المحددة 100 توازن من قبل الجامعات، وكذلك الكليات الراغب الشخص في التسجيل بها وهو يحدد مستوى الطلاب وفقاً للمقارنات للأشخاص الذين قد دخلوا الاختبار على النحو الآتي:

أكثر من خمسة بالمائة يحصلوا على 81 فأكثر.

أعلى من 10% يحصل على 78 فأكثر.

أعلى من 20 بالمائة يحصلوا على 73 فأكثر.

أعلى من 30 بالمائة يحصل على 70 فأكثر.

الطلاب الحاصلين على 65% المتوسط.

أقل من 30 بالمائة يحصل على 60 أو أقل.

رسوم التسجيل التحصيلي

يمكن أن تسدد الرسوم الخاصة بالتسجيل التحصيلي، حيث أن الرسوم تكون مختلفة طبقاً لنوعية التسجيل إن كان مبكراً أو متأخراً أو إلكتروني محسوب، وإليكم هذه الرسوم وهي كالآتي:

أولاً التسجيل المبكر بالاختبار الورقي 100 ريال سعودي.

التسجيل المتأخر بالاختبار الورقي 150 ريال.

أما عن الاختبار الإلكتروني المحسوب 150 ريال.

الاستعلام عن الاختبار

لكي تتمكن من الاستعلام عن الاختبار التحصيلي فهذا يتطلب منك اتباع التعليمات والخطوات اللازمة لذلك وهي كالآتي:

أولاً تفتح الرابط التابع للمركز الوطني الخاص بالقياس e-services.qiyas.sa.

تكتب رقم السجل وكلمة السر بالخانة المطلوبة.

تضغط على كلمة أنا لست روبوت.

تنقر فوق تسجيل الدخول.

تضغط بعدها على خدمة الاستعلام عن النتائج.

تحدد الاختبار الذي تريد أن تستعلم عنه وهو الاختبار التحصيلي.

ثم تقوم بتحديد آلية البحث من خلال رقم السجل المدني أو حتى الرقم المشترك.

تكتب الرقم المطلوب وتضيف رمز التحقق بالشكل الصحيح.

تضغط بعدها على خانة البحث.

الاخـتبار التحصـيلي

إن الاختبار التحصيلي من الاختبارات الخاصة بالقبول داخل الجامعات بالمملكة السعودية، يتبع هذا الاختبار المركز الوطني للقياس، فهو يحدد ميعاد الاختبار ومدته بالشكل المتناسب والاختبار التحصيلي به 160 سؤال، يتوزعوا على كافة المستويات المعرفية والمنطقية، والتي تم دراستها بالمرحلة الثانوية لقياس مستويات الطلاب.