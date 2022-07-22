نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر result.esudan.gov.sd رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 نتائج الصف الثامن الخرطوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم في السودان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الأساس 2022 من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم في السودان خلال الوقت الراهن تزامنًا من تواصل إعلان نتيجة شهادة الأساس في جميع الولايات السودانية بشكل متتالي فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات لإجابات الطلاب الصف الثامن عقب أدائهم الامتحانات هذا العام خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم في السودان.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

تعلن وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، غدًا السبت الموافق 23 يوليو 2022، نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات لإجابات الطلاب في الصف الثامن بولاية الخرطوم، حيث ستعلن النتائج مباشر على الموقع الإلكتروني فور إعتماد النتيجة من والي الخرطوم وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في المؤتمر الصحفي.

إستخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022

وتصدرت نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، الترند الأول في الأكثر بحثًا على مؤشرات جوجل في الوطن العربي من الطلاب في الصف الثامن من أجل استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم ومعرفة الدرجات التي تؤهل الطلاب لمرحلة الشهادة الثانوية السودانية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 237 قاموا باداء الامتحانات النهائية 1221 مركزا داخل ولاية الخرطوم.

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رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

في إطار عمليات البحث المستمرة عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 نقدم لكم متابعينًا الأعزاء كيفية الدخول علي رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وإتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

رابعًا: عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر لك أسفل الشاشة.

خامسًا: ثم النقر على عرض النتيجة.

سادسًا: عليك الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.