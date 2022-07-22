لينك مباشر استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان

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عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022، ولاية الجزيرة التي بات البحث عليها متصاعد منذ دقات الساعات الأولي من صباح اليوم للحصول علي النتيجة في جميع ولايات السودان، ويتم الاستعلام والحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، لذا نكتشف سويا عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خطوات الاستعلام عن نتائج الأساس 2022 برقم الجلوس.

يتوقع الكثيرون اليوم وجود ضغط كبير على سلفر الموقع الخاص بعرض النتيجة، والذي بسببه قد يتعطل موقع عرض نتائج الأساس السودان 2022، لذا عليك بالمحاولة أكثر من مرة أو سحب بيانات في التعليقات.

استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بالسودان بتوفير رفع مخصص لعرض نتيجة شهادة الأساس ((result.esudan.gov.sd))

وهو الرابط الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتيجة واستخراجها برقم الجلوس الخاص بالطالب وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: 20

الدخول إلى الموقع الخاص ب وزارة التربية والتعليم .

. الذهاب إلى نتيجة شهادة الأساس.

العام الدراسي ٢٠٢٢م.

القيام بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يجب أدخال رمز التحقق الظاهر أمامك علي الشاشة.

علينا بالنقر علي كلمة بحث والانتظار قليلا حتي يتم الحصول علي النتيجة ومعرفة جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في كافة المواد الدراسية.

موعد نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022م

بعد أن تم تأدية الامتحانات، والقيام بتصحيح أوراق الإجابة، ورصد الدرجات، والمراجعة، يتم بعدها مرحلة القيام باعتماد النتيجة، ورفعها علي موقع وزارة التربية والتعليم رسميا، ليقوم جميع الطلاب الشهادة الأساسية في ولايات السودان الحصول علي درجاتهم، والتي سوف يتم ظهور النتيجة يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وفقا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل.

وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم

تعلن رسمياً وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم نتائج شهادة الأساس بعد انتظار كبير من الطلاب والطالبات الذين انتهوا من الاختبارات منذ شهر تقريباً، ومن المقرر أن يتم الدخول علي الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم بالسودان للكشف عن نتيجة الأساس برقم الجلوس لعام ٢٠٢٢م وذلك من خلال قيامك بالنقر علي هذا الرابط (result.esudan.gov.sd) وتسجيل رقم الجلوس به ورمز التحقق والضغط علي عرض النتيجة لاستخراجها.

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم ٢٠٢٢م

قام الطلاب بتأدية امتحاناتهم في شهادة الأساس لعام ٢٠٢٢م بدولة السودان في حالة شفافية وتأمين لنظام المراقبة و الامتحانات والحرص علي عدم وجود أي محضر غش حيث تمت الأمور علي اكمل وجه وتم عمل اللازم نحو أمور ظهور النتيجة حيث يتم ظهورها خلال ساعات من الآن نتمنى لجميع أبناء السودان كل النجاح والتوفيق والازدهار الدائم.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير، فإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من الاطلاع على النتيجة، سجل بياناتك أسفل هذا المقال الخاص ب لينك مباشر استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان.