روسيا: نعمل مع إفريقيا لخفض حصة الدولار واليورو فى التبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمقال نشره لافروف فى الصحف الإفريقية، قال إن "الوضع الجيوسياسى الحالى يتطلب تعديلاً معينا لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شىء، نحن نتحدث عن ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجى"، حسبما نقلت تقارير روسية.

وتابع لافروف: "تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر فى حصة الدولار واليورو فى التجارة المتبادلة"، لافتًا إلى أن "موسكو تؤيد إنشاء نظام مالى مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من "الدول المعادية".

وتأتى تصريحات وزير الخارجية الروسى بعدما وافق مجلس الاتحاد الأوروبى، مؤخرًا على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا، والتى شملت حظر واردات النفط الروسى عن طريق البحر، لخفضها بنسبة 92% بحلول نهاية العام، وحذف "سبيربنك" أكبر بنك فى روسيا من نظام "سويفت" الدولى، بالإضافة إلى عقوبات أمريكية وبريطانية غير مسبوقة على روسيا.