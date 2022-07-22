العالم اليوم - أرقام فلكية لمبابي وصلاح.. ما يتقاضاه المهاجم على كل هدف

انتم الان تتابعون خبر أرقام فلكية لمبابي وصلاح.. ما يتقاضاه المهاجم على كل هدف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 01:18 مساءً - كشفت صحيفة "ذا صن" أرقاما لا يصدقها العقل، لرواتب أبرز المهاجمين في عالم كرة القدم، خاصة إذا ما تم مقارنتها بعدد الأهداف المسجلة.

وقامت الصحيفة البريطانية بحساب قيمة كل هدف، إذا ما تم تقسيم الراتب السنوي على عدد الأهداف المسجلة بالدوري، لنكتشف مبالغ "فلكية" تنفق في الهدف الواحد لنجوم العالم.

وكشفت الصحيفة أن الأسوأ قيمة هو المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يكلف باريس سان جرمان 900 ألف يورو للهدف الواحد بالدوري.

وتتم الحسبة بتقسيم راتب اللاعب السنوي (24 مليون يورو) على عدد أهدافه بالدوري سنويا (28)، لنكتشف أن الهدف الواحد بالدوري الفرنسي يتقاضى عليه مبابي 900 ألف يورو.

ولا تعتبر الحسبة دقيقة للغاية، لأن المهاجم لا يتقاضى راتبا للتسجيل في الدوري فقط، بل في جميع البطولات، كما أن تأثيره قد يشمل صناعة الأهداف وأمور أخرى في المباريات، ويشمل حتى الجانب الاقتصادي للنادي من عقود رعاية ومبيعات.

ولكن هذه الحسبة قد تبين حجم المبالغ الفلكية التي يتقاضاها اللاعبين، وتوضح حجم المزايا المادية التي يحصلون عليها، حتى بتسجيل هدف واحد.

أما مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، فيتقاضى 622 ألف يورو على كل هدف يسجله في الدوري الإسباني، حيث بلغت أهدافه بالدوري 27.

أما النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، فكلف ليفربول 600 ألف يورو عن كل هدف سجله بالبريميرليغ (23).

والبولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل 35 هدفا في البوندسليغا، وتقاضى 573 ألف يورو عن كل هدف من أهدافه.