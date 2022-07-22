العالم اليوم - الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصلب لـ 5 سنوات

انتم الان تتابعون خبر الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصلب لـ 5 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 01:18 مساءً - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إنها ستمدد قرارًا يفرض رسومًا لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات إضافية.

وتفرض الصين رسومًا لمكافحة الإغراق على لفائف مادة الصلب المسطحة المستوردة من الدول المذكورة.

ومن المقرر أن يتم مد القرار بدءًا من 23 من شهر يوليو الجاري ولمدة 5 سنوات قادمة.

وتم تحديد الرسوم على واردات الصلب لتكون 39 بالمئة على الواردات المستوردة من الشركات اليابانية، و37.3 بالمئة على واردات الشركات الكورية، و46.3 بالمئة على الواردات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، قرارًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق في شهر يونيو من العام الماضي، وذلك بعد انتهاء حزمة من الرسوم الجمركية كانت مطبقة على واردات نفس الدول خلال السنوات الخمس الماضية.

ويأتي قرار التمديد بعد التماس تقدمت به شركات صلب صينية كبرى ذكرت فيه أن انتهاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات تلك الدول من شأنه أن يضر بصناعة الصلب المحلية.