نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال بموافقة فورية للمواطن والمقيم بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم في المقال التالي
نجحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية في تقديم التمويل الشخصي الأصغر الذي يعتبر من أفضل التمويلات المقدمة من الشركة في تلك السنة حيث دعمت شركة اليسر التمويل الأصغر بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها ضمنها توفير التمويل الشخصي بالتقسيط لفترة زمنية لا تزيد عن ثلاث سنوات حتى تسهل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين خلال فترة السداد في المواعيد المحددة لها كما وفرت مبلغ يصل إلى 20,000 ريال سعودي للمواطنين والمقيمين تحت ضوابط معلنة بالشركة وهي أن يحصل السعودي على مبلغ عشرون ألف ريال بدون كفيل ولكن يشترط على المقيم الحصول على مبلغ عشرة آلاف ريال بدون الحاجة إلى كفيل فقط لا غير كذلك لكن يرغب الكثير من العملاء التقديم من أجل الحصول على تمويل فوري بفترة سداد ميسرة بدون رسوم إضافية حتى الحد الأقصى للتمويل بالشركة في السعودية.
المزايا التي تمنحها شركة اليسر عند طلب التمويل الشخصي الأصغر
يمتاز التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر بأنه خلال الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر الشركة كأحد المزايا الهامة المقدمة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كما يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع أحكام اللجنة الشرعية الإسلامية في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 20 ألف ريال ولكن ليس ذلك فقط بل أمتاز التمويل بمزايا عديدة كالتالي:
- التمويل الشخصي الأصغر بالشركة يمتاز بأنه بدون رسوم إدارية في تلك السنة.
- تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية.
- التمويل فوري إيضًا بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى 36 شهر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- كذلك متوافق التمويل الأصغر في الشركة مع معايير وأحكام الدين الإسلامي داخل أراضي المملكة.
- متاح الآن التمويل الشخصي الأصغر للمواطن والمقيم بموافقة فورية عند الطلب خلال الإنترنت.
أهم شروط التقديم على طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة
يشترط التمويل الأصغر عن طريق شركة اليسر توفير راتب أو دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي وغير ذلك من الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل بالمملكة كذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل وبدون شرط دفع رسوم إدارية لذلك نوضح لكم اليوم كافة الشروط الواجبة كالتالي بالتفصيل:
- يحتاج التمويل الأصغر بالشركة أن يكون المتقدم السعودي أو المقيم يبلغ من العمر على الأقل 22 سنه ولكن بحد أقصى 60 سنه.
- متاح الآن التقديم على التمويل للعسكريين حتى سن التقاعد العسكري كميزة مخصصة لهم.
- يطلب توفير أثباث فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك في حالة العمل في السعودية بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- توفير الدخل أو الراتب الشهري الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي للموافقة الفورية على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20,000 ريال بموافقة فورية للمواطن والمقيم بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.