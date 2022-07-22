نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صرف الدفعة 57 من حساب المواطن برقم الهوية للمستفيدين متى يتم الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443هـ – 2022م، كشف برنامج حساب المواطن أن المبالغ الخاصة بمستفيدي الدعم للدفعة رقم 57 من المقرر أن يتم صرفها في بداية الشهر المقبل، حيث أن برنامج حساب المواطن هو برنامج يخدم الكثير من الفئات التي تحتاج إلى مساعدة مالية لتحقيق الكفاية وتلبية حاجتهم وحاجة أطفالهم، وبسبب اقتراب موعد صرف الراتب الشهري فازداد التساؤل بشكل كبير جدًا عنه وهذا ما سنقوم بتقديمه لكم في سطور المقال التالية.

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443هـ

من خلال الدخول المباشر إلى رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك يقوم الشخص المستعلم بالنقر على أيقونة “خدمة الاستعلام عن حساب المواطن”.

يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة به ويكتب بعدها كود التحقق الظاهر أمامه ثم يضغط على زر “استعلام”.

بمجرد الضغط على “استعلام” يتم فتح صفحة كاملة تحتوي على جميع معلومات المستفيد بخصوص برنامج حساب المواطن ويمكنه معرفة كل المعلومات التي يرغب في معرفتها.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) July 13, 2022

موعد صرف الدفعة 57 من حساب المواطن

كشف الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن موعد صرف الدفعة السابعة والخمسين من برنامج حساب المواطن في يوم الثاني عشر من شهر محرم 1444هـ الذي يوافق العاشر من شهر أغسطس المقبل 2022م، حيث سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة ومراجعة مدى أهليتها واستحقاقية الشخص المتقدم ويتم عرض الأشخاص الذين تم قبولهم وتقديم الدعم لهم وسيتم الكشف عن ذلك من خلال حساب البرنامج الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 17, 2022

شروط استحقاق برنامج حساب المواطن

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم أن تكون إقامته الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن سن 18 عام أي السن القانوني لأي شخص.

حالة الشخص أو الأسرة المتقدمة الاقتصادية يجب أن تكون محدودة تمامًا.

عدم تسجيل الشخص المتقدم في أي دار من دور الإيواء السعودية.

كما يجب ألا تكون له أي أصول عريقة وحتى لا يوجد لديه أي سجل تجاري خاص به.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن